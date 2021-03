Ab 19. März: Bauarbeiten und Sperrung im Kreuz Hilden

Hilden (dpa/lnw) - Am Autobahnkreuz Hilden im Osten von Düsseldorf müssen sich Autofahrer ab dem Abend des 19. März für einige Tage auf Einschränkungen einstellen. Ab diesem Freitagabend seien über das Wochenende umfangreiche Bauarbeiten geplant, teilte die Autobahn GmbH des Bundes im Rheinland am Donnerstag mit. Daher werde im Kreuz die A46, die Ost-West-Verbindung, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Auch die von Nord nach Süd verlaufende A3 sei teilweise betroffen: Aus Oberhausen sei dann die direkte Verbindung auf die A46 in Richtung Wuppertal gesperrt. Aus Köln könne die direkte Verbindung auf die A46 in Richtung Düsseldorf/Neuss nicht genutzt werden.

Von dpa