Hamburg (dpa) - Die erste Tarifverhandlung zwischen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und den Arbeitgebern der deutschen Fleischwirtschaft ist am Donnerstag in Hamburg ohne Ergebnis vertagt worden. Nach Informationen eines NGG-Sprechers findet die zweite Verhandlungsrunde am Dienstag (16. März) erneut in Hamburg statt.

Von dpa