17-jähriger bei S-Bahn-Unfall in Bonn schwer verletzt

Bonn (dpa/lnw) - Beim Überqueren eines Bahnübergangs ist ein 17-Jähriger aus Bornheim am Donnerstag in Bonn schwer verletzt worden. Trotz geschlossener Halbschranken und rotem Signal wurde er von einer S-Bahn an dem Bahnübergang in Bonn-Duisdorf erfasst, teilte die Polizei mit. Drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 15 bis 17 Jahren, die mit dem Jugendlichen dort unterwegs waren, kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Dort werden sie sowohl ärztlich als auch durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Von dpa