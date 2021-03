Stürmischer Wind und viele Wolken in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in den kommenden Tagen weiterhin auf stürmisches Wetter einstellen. Am Freitag ziehen ab Nachmittag Wolken mit schauerartigem Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Morgen mitteilte. Die Temperaturen pendeln zwischen maximal neun bis zwölf Grad. Hinzu kommt ein mäßiger bis frischer Wind mit Böen aus Südwest. Bei kräftigen Schauern oder Gewittern kann es auch einzelne Sturmböen geben.

Von dpa