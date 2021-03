Mittlerweile zehn Kommunen über 100er-Wert bei Infektionen

Auch landesweit stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner weiter deutlich an. Das RKI bezifferte sie für NRW am Freitag mit 73,1. Am Donnerstag hatte die wichtige Kennziffer noch bei 69,9 gelegen. Den Behörden wurden insgesamt 2798 neue Infektionen bekannt. Im Zusammenhang mit Corona starben weitere 41 Menschen.

