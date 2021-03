In der Sequenz, die am Donnerstag in zahlreichen Sozialen Medien geteilt wurde, ist zu sehen, wie ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn an der Kundgebung vorbeifährt und aus dem Lautsprecher «Ihr seid doch Spinner» zu hören ist.

Die Düsseldorfer Feuerwehr bestätigte den Vorfall, das Video sei am vergangenen Sonntag entstanden. «Die Äußerung über die Lautsprecheranlage des Fahrzeugs ist unangemessen und spiegelt nicht die Professionalität wider, die wir von allen Mitarbeitenden erwarten», teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit.

Es habe sich wohl um eine Reaktion «aus einer sehr belastenden Situation heraus gehandelt». Der Mitarbeiter habe ermittelt werden können und gehöre zu einer Partnerorganisation des Rettungsdienstes. Dort solle der Sachverhalt intern aufgeklärt werden.

„ Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes erleben die Pandemie nun seit mehr als 12 Monaten hautnah mit. Sie versorgen Covid19-Patienten und erfahren dabei, wie schlimm und gefährlich die Krankheit ist. Bei jedem Kontakt mit einem Menschen, der Hilfe benötigt, müssen unsere Mitarbeitenden das eigene Risiko und notwendige Schutzniveau abschätzen. Oft genug stellt sich nach einem Einsatz heraus, dass ein Patient an Covid19 erkrankt ist und deshalb ein Ansteckungsrisiko bestanden hat. Daher teilen die Mitarbeitenden die Auffassung der Demonstranten nicht. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes erleben die Pandemie nun seit mehr als 12 Monaten hautnah mit. Sie versorgen Covid19-Patienten und erfahren dabei, wie schlimm und gefährlich die Krankheit ist. Bei jedem Kontakt mit einem Menschen, der Hilfe benötigt, müssen unsere Mitarbeitenden das eigene Risiko und notwendige Schutzniveau abschätzen. Oft genug stellt sich nach einem Einsatz heraus, dass ein Patient an Covid19 erkrankt ist und deshalb ein Ansteckungsrisiko bestanden hat. Daher teilen die Mitarbeitenden die Auffassung der Demonstranten nicht. “ Feuerwehr Düsseldorf

Während sich die Demonstranten in dem Video über die Durchsage beschweren und es im Netz auch kritische Stimmen gibt, stellte sich ein Großteil der Twitter-User hinter die Besatzung des Rettungswagens. «Volle Solidarität» forderten viele, oder sogar einen Gehaltsbonus statt negativer Konsequenzen.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-792835/2