Vermutlich unter Alkoholeinfluss: Autofahrer rammt 13 Wagen

Köln (dpa/lnw) - Mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss hat ein Autofahrer am Freitagmorgen in Köln-Niehl 13 geparkte Autos gerammt. Nach Polizeiangaben gelang es Beamten, den 33-Jährigen zu stoppen, als er vor ihren Augen in geparkte Wagen fuhr und sie beschädigte. Nachdem ihm die Flucht zu Fuß misslang, habe der Mann bei der Festnahme gegenüber den Polizeikräften Widerstand geleistet, um sich geschlagen und getreten. Die Beamten brachten ihn zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam, ließen eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten den Wagen. Wie sich herausstellte, war dem 33-Jährigen sein Führerschein bereits entzogen worden. Ihn erwarten nun zahlreiche Anzeigen.

Von dpa