Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem Raubmord an einer Solinger Seniorin ist ein Drogenabhängiger in Wuppertal zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht befand den 47-Jährigen am Freitag schuldig, die Rentnerin mit einem Stein erschlagen zu haben. Die 76-Jährige hatte ihn vermutlich beim Einbruch in ihr Haus überrascht, bei dem er Schmuck erbeutet hatte.

Von dpa