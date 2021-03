58-jähriger Arbeiter stirbt bei Unfall in Betonwerk

Hückelhoven (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Betonwerk in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ist ein 58 Jahre alter Mann aus Münster ums Leben gekommen. Nähere Details zur Ursache des Unfalls vom Donnerstag nannte die Polizei am Freitag zunächst nicht. Das Amt für Arbeitsschutz und die Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.