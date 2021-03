Tesche verlängert bei Aufstiegsaspirant Bochum

Bochum (dpa) - Fußball-Profi Robert Tesche hat seinen Vertrag beim Zweitliga-Tabellenführer VfL Bochum um ein Jahr bis Sommer 2022 verlängert. Das teilte der Revierclub am Freitag mit. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in der aktuellen Saison ins bislang in allen Liga-Partien der Bochumer zum Einsatz. «Robert Tesche gehört zu den Stabilisatoren unseres Teams, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb», sagte VfL-Manager Sebastian Schindzielorz laut Mitteilung.

