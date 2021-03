Umweltverband klagt gegen Betriebsplan für Tagebau Hambach

Köln (dpa/lnw) - Der Umweltverband BUND ist erneut gegen den Braunkohletagebau Hambach vor Gericht gezogen. Der NRW-Landesverband habe beim Verwaltungsgericht Köln Klage gegen die Zulassung des neuen Hauptbetriebsplans eingereicht, teilte der BUND am Freitag mit. Der für die Jahre 2021 bis 2024 geltende Betriebsplan verändere die Rodungsgrenze am Hambacher Forst zwar nicht, er erschwere aber massiv die angestrebte ökologische Vernetzung der Restwälder am Tagebau. «Hambi droht zu verinseln», sagte der NRW-Geschäftsleiter des BUND, Dirk Jansen.

Von dpa