18-Jähriger verursacht Autounfall mit drei Verletzten

Nottuln (dpa/lnw) - Ein 18-jähriger Autofahrer hat beim Wenden ein von hinten kommendes Fahrzeug übersehen und so einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann, der mit einer 16-jährigen Beifahrerin unterwegs war, am Freitagabend zum Wenden an den Fahrbahnrand gefahren. Dabei übersah er ein Auto hinter ihm und es kam zur Kollision. Sowohl der 18-Jährige als auch der gleichaltrige Fahrer des anderen Wagens und die junge Frau wurden bei dem Unfall nahe Nottuln (Kreis Coesfeld) verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa