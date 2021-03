Krefeld (dpa) - Zwei Maskierte haben Samstagabend eine Tankstelle in Krefeld überfallen und anschließend bei ihrer Flucht einen Teil der Beute in einer Kleingartenanlage verloren. Einer der mutmaßlichen Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Nach dem anderen werde derzeit noch gefahndet. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Von dpa