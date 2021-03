Sprunghafter Buchungsanstieg: 300 Zusatzflüge nach Mallorca

Zahlreiche Flugverbindungen von Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn seien innerhalb von Stunden ausgebucht gewesen. Die Lufthansa-Tochter legte am Wochenende kurzfristig 300 Zusatzflüge für die Osterferien auf.

An Bord der Flugzeuge nach Mallorca kommen nur Passagiere mit einem negativen PCR-Test, wie es die Balearen-Regierung vorschreibt. Die spanische Zentralregierung gab die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner für die Inseln am Freitag mit 21,3 an.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-818060/2