Pfleger soll schwerkranke 81-Jährige vergewaltigt haben

Köln (dpa/lnw) - Ein Pfleger soll im September 2020 eine 81 Jahre alte und schwerkranke Patientin vergewaltigt haben. Seit Montag wird der Fall vor dem Kölner Landgericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft legt dem 63-Jährigen drei Vergewaltigungen der halbseitig gelähmten und nach einem Hirnschlag in Motorik und Kommunikation stark beeinträchtigten Frau zur Last. Dabei soll der Mann das Betreuungsverhältnis ausgenutzt haben. Der Angeklagte lebte laut Staatsanwaltschaft während seiner Pflegetätigkeit im Haushalt des Opfers in Köln.

Von dpa