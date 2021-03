Regnerischer Wochenstart in NRW

Essen (dpa/lnw) - Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen stark bewölkt und regnerisch. Im Laufe des Montags sei mit «wechselhaftem Schauerwetter» zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. In den Hochlagen vermische sich der Regen mit Schnee. Laut Vorhersage weht ein Wind aus West, und in Schauernähe kann es stürmisch werden. Die Temperaturen erreichen demnach maximal sechs bis zehn Grad, in den Hochlagen vier bis sechs Grad.

Von dpa