Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt weiter an

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie haben sich binnen einer Woche in Nordrhein-Westfalen wieder deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 81,2, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen in Berlin mitteilte. Damit steigt der Wert weiter deutlich an: Vor einer Woche meldeten die Gesundheitsämter in NRW 65,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, am Sonntag waren es 78,9. Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter in dem Bundesland 1141 Neuinfektionen binnen eines Tages, 16 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Von dpa