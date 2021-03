Verkauf von Beatmungsgeräten zieht an

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Beatmungsgeräten deutlich gestiegen. Die Importe solcher Geräte habe sich 2020 auf rund 73 Millionen Euro fast verdoppelt (plus 88 Prozent), wie das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Zugleich kletterte der Exportwert bei dieser Ware um 40 Prozent auf 174 Millionen Euro. Viele Beatmungsgeräte kamen aus China, starke Exportländer wiederum waren Großbritannien und Italien. Einen Grund für die Zuwächse nannte das Statistikamt wie üblich nicht, er liegt aber auf der Hand: In Erwartung von Corona-Patienten bestellten Krankenhäuser mehr Beatmungsgeräte.

Von dpa