NRW-Unternehmen machen Umsatz von rund 1,6 Billionen Euro

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen haben im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,586 Billionen Euro gemacht. Das war ein Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - also ein Zuwachs um 24 Milliarden Euro, wie das Landesstatistikamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Vergleichen mit den Jahren zuvor verlangsamte sich das Wachstum: 2017 lag das Umsatzplus bei 5,1 Prozent und 2018 bei 4,5 Prozent. Aktuellere Zahlen lagen nicht vor.

Von dpa