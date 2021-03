Gladbach gegen City wohl wieder mit Kramer und Bensebaini

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach kann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City auf eine Rückkehr von Christoph Kramer und Ramy Bensebaini hoffen. Beide Defensivspieler konnten am Montag wieder am Abschlusstraining für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) teilnehmen. «Es sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Wir müssen schauen, wie wer durchkommt. Aber wir haben alle wieder an Bord», sagte Gladbach-Coach Marco Rose am Montag. Kramer (Kapselverletzung) und Bensebaini (Kapselverletzung) hatten beim 1:3 (0:0) am Freitag in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg gefehlt.

Von dpa