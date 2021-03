Haus der Geschichte spürt «Hits & Hymnen» der Deutschen nach

Bonn (dpa) - Nach mehrmaliger Verschiebung wegen der Corona-Pandemie eröffnet im Haus der Geschichte in Bonn eine neue Ausstellung zu den «Hits & Hymnen» der Deutschen. Zu sehen sind rund 500 Objekte. Viele schrieben oder spiegelten Geschichte - etwa die weiße Gitarre von Grand-Prix-Gewinnerin Nicole, Original-Notizen zur Wiedervereinigungshymne «Wind of Change» und - sehr neu - eine Single der Punk-Band ZSK mit dem Titel «Ich habe Besseres zu tun». Sie ist dem Virologen Christian Drosten gewidmet, der in der Pandemie große Bekanntheit erlangte.

Von dpa