Arzt nach Impfung einer externen Person ausgeschlossen

Bonn (dpa/lnw) - Ein Arzt soll in einem Pflegeheim in Bonn-Bad Godesberg einer außenstehenden Person unberechtigterweise einen Corona-Impfstoff verabreicht haben. Das bestätigte ein Sprecher der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) am Montag auf Anfrage. Der betreffende Arzt sei ermittelt und von künftigen Impf-Einsätzen ausgeschlossen worden. «Der Fall ist unmittelbar nach der Impf-Aktion unserer leitenden Impfärztin vor Ort bekannt geworden. Nach unserem jetzigen Wissensstand ist eine externe Person geimpft worden», sagte KVNO-Sprecher Christopher Schneider und bestätigte einen Bericht im «Bonner General-Anzeiger» (Montag).

Von dpa