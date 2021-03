6:3 in Düsseldorf: Kölner Haie verhindern vierte Derbypleite

Düsseldorf (dpa) - Die Kölner Haie haben die vierte Derby-Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga bei der Düsseldorfer EG verhindern können. Im 231. Duell der beiden rheinischen Rivalen siegte die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp am Montag in Düsseldorf mit 6:3 (3:0, 1:3, 2:0) und konnte die DEG in der Tabelle der Nordstaffel überholen. Die drei vorherigen Derbys hatten die Gastgeber gewonnen.

Von dpa