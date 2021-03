Impfarzt Zastrow: Astrazeneca ist «superguter Impfstoff»

Das Bundesgesundheitsministerium hatte am Montag mitgeteilt, man setze deutschlandweit die Impfungen mit Astrazeneca vorerst aus, und berief sich dabei auf eine Empfehlung des in Deutschland für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts. Dieses hatte wegen Meldungen über Thrombosen in Hirnvenen dazu geraten, die Impfungen mit Astrazeneca zunächst zu stoppen.

Aufgabe der Politik sei nun, für Ersatz bei den Impfstoffen zu sorgen, sagte Zastrow. Alle Impfstoffe seien «millionenfach getestet worden». Entscheidend sei, das Risiko einer Covid-19-Erkrankung abzuwägen gegen ein mögliches Risiko eines Impfstoffes - «was minimal ist», betonte Zastrow. Er hoffe, dass sich die Aufregung wieder lege «und wir möglichst bald auch wieder mit Astrazeneca impfen können».

