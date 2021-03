Futtermittel-Lastwagen landet im Graben: Schwierige Bergung

Wesel (dpa/lnw) - Ein mit Futtermitteln beladener Tanklastzug ist am Montagabend auf einer Bundesstraße bei Wesel (Niederrhein) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in den Graben gerutscht. Durch die Hangneigung hob sich das Führerhaus einige Meter in die Höhe. Der 63 Jahre alte Fahrer musste mit einer Drehleiter von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden und blieb unverletzt. «Der Rettungseinsatz war schwierig und dauerte die ganze Nacht bis in den frühen Morgen. Die gesamte Ladung musste umgepumpt werden», sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Anschließend sei der Lastwagen wieder aufgerichtet und aus dem Graben gezogen worden. Die B70 zwischen Wesel und Hamminkeln sei nun wieder in beiden Richtungen befahrbar.

Von dpa