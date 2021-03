Laumann zu Pils: «Gut, dass die Menschheit das erfunden hat»

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem launigen Interview mit dem Moderator und Comedian Micky Beisenherz hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) auch über seine Liebe zum Pils gesprochen. Er sei ein «leidenschaftlicher Bier-Trinker, also Pils-Trinker», so Laumann in Beisenherz' Podcast «Apokalypse und Filterkaffee», der am Dienstag veröffentlicht wurde. Er habe auch schon andere Sorten probiert, aber Pils sei «das Getränk, wo ich sage: Das ist schon ganz gut, dass die Menschheit das erfunden hat», sagte Laumann. Auf die einleitende Frage des Moderators nach Craft-Beer antwortete Laumann übrigens: «Was ist Craft-Beer?»

Von dpa