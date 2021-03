Serie von Tankstelleneinbrüchen: Tatverdächtige ermittelt

Bonn (dpa/lnw) - Nach mehrmonatiger Ermittlungsarbeit ist eine Serie von Tankstelleneinbrüchen in Nordrhein-Westfalen aufgeklärt. Die Ermittlungsgruppe «Cayenne» habe insgesamt zehn Tatverdächtige im Alter von 27 bis 43 Jahren ermittelt, denen schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen wird. Nach zahlreichen Durchsuchungsmaßnahmen konnten der Bande insgesamt 22 sogenannte «Blitzeinbrüche» in Tankstellen zugeordnet werden, wie die Polizei in Bonn am Dienstag mitteilte. Gegen einige mutmaßliche Bandenmitglieder wurden Haftbefehle erlassen.

Von dpa