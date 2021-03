Laumann kritisiert Vorgaben des RKI für Impfzentren

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) für die Impfzentren kritisiert. Wenn er sehe, was das RKI «sich hat alles einfallen lassen, was die Ärzte abends alles melden müssen aus den Impfzentren - da haste schon den Eindruck: Neune schreiben, einer impft», so Laumann im Podcast «Apokalypse und Filterkaffee». Laumann ergänzte: «Es wäre besser, Neune impfen, einer schreibt.»

Von dpa