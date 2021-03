Dortmund/Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Streit um Schulöffnungen in der Corona-Pandemie hat der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty Entscheidungsfreiheit für die Kommunen gefordert. Wenn die Neuinfektionsraten in einzelnen Regionen zu hoch seien, könne der Schulbetrieb nicht aufgenommen werden, sagte Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa