Diekmann übergibt seinen musikalischen Humperdinck-Schatz

Siegburg (dpa) - Der ehemalige «Bild»-Chefredakteur Kai Diekmann hat Siegburg einen von ihm gehobenen musikalischen Schatz rund um den Komponisten Engelbert Humperdinck (1854-1921) übergeben. Der Medienmacher war am Dienstag in der Stadt in der Nähe von Bonn zu Gast - mitsamt einem Poesiealbum sowie einem Gedichtband von Humperdincks Vater Gustav, wie ein Stadtsprecher mitteilte. «In den Zeilen verarbeitet Humperdinck sen. unter anderem den Tod seiner Tochter Ernestine, der ja das Poesiealbum gehörte», erläuterte er.

Von dpa