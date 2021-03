Polizei entdeckt 16 Kilogramm Kokain im Auto von 67-Jährigen

Frechen (dpa) - Polizisten haben bei einer Kontrolle 16 Kilogramm Kokain im Auto eines 67-Jährigen entdeckt. Zivilfahnder der Wache Frechen bei Köln seien am Montag auf der Autobahn auf den Wagen mit Schweizer Kennzeichen aufmerksam geworden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Der 67-Jährige habe erklärt, er sei Vertreter eines Im- und Export-Handels. Gleichwohl seien die Beamten wegen seines Auftretens und seiner widersprüchlichen Angaben stutzig geworden. Zudem fielen ihnen Unregelmäßigkeiten am Auto auf.

Von dpa