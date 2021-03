Kutschaty auch per Briefwahl als NRW-SPD-Chef bestätigt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty ist auch per Briefwahl mit hohem Ergebnis als neuer Vorsitzender des größten SPD-Landesverbands bestätigt worden. Kutschaty habe nach Auszählung aller Briefwahlstimmen 92,01 Prozent erhalten, teilte der SPD-Landesverband am Dienstag mit. Bei der elektronischen Abstimmung auf dem digitalen Parteitag am 6. März war der 52-jährige Essener Politiker und ehemalige Landesjustizminister auf 90,5 Prozent gekommen.