73-Jährige tot in Wohnung gefunden: Mordkommission ermittelt

Leichlingen (dpa/lnw) - Eine 73 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Dienstag tot in ihrer Wohnung in Leichlingen (Rheinland) gefunden worden. Die Leiche der Seniorin weise Spuren von Gewalteinwirkung auf, die sich durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigten, teilte die Polizei in Köln mit. Besorgte Angehörige hatten sich gemeldet, weil sie die Frau nicht mehr erreichten. Als Beamte die Wohnung kurz nach Mitternacht betraten, fanden sie die Leiche der 73-Jährigen. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Von dpa