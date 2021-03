NRW zapft Impfreserve an

Verlust an Fortune

Das ist ein Schlag ins Kontor. Faktisch und emotional. Für die Bürgerinnen und Bürger, für die politischen Krisenmanager. Die Enttäuschung und Niedergeschlagenheit ist zum Greifen. Der verhängte Astrazeneca-Impfstopp verlängert nur noch die lange Serie aus Pleiten, Pech und Pannen und rückt die Einlösung des Heilsversprechens der Bundesregierung, bis zum Herbstbeginn allen ein Impfangebot zu machen, in noch weitere Ferne als ohnehin schon. Und die dritte Infektionswelle rollt.

Was hilft’s, dass Schmerzmittel und Verhütungspillen auch hohe Nebenwirkungsrisiken bergen? Unsere Geduld in dieser Pandemie wird auf eine weitere Probe ­gestellt. Und die Politik – ohnehin inzwischen und berechtigt auch der partiellen Untüchtigkeit gescholten – geht nun auch des letzten Quäntchens Fortune verlustig.

Ausgepowert, verschlissen, überfordert? Die Politik und die dort handelnden Menschen stoßen an Grenzen, in der noch immer unter uns tobenden Pandemie weitestgehenden Gesundheitsschutz und Risikovermeidung zu garantieren. Sie müssen jetzt verantwortlich neues Vertrauen organisieren – sowohl in ihr eigenes Handeln als auch in die Mittel der Pharmaindustrie.

von Norbert Tiemann