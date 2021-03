Mordkommission ermittelt nach Schlägerei in Neuss

Neuss (dpa/lnw) - Nach einer Schlägerei in Neuss ermittelt eine Mordkommission. Mehrere Männer sollen auf einen 30-Jährigen eingeschlagen und einer auch eingetreten haben. Das Opfer sei dabei schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bereits am Vortag war es zu Streitigkeiten gekommen. Die Polizei nahm drei Verdächtige im Alter von 30 bis 39 Jahren fest. Das Opfer kam in ein Krankenhaus. Ein mutmaßlicher Angreifer verletzte sich und musste behandelt werden. Alle Verdächtigen seien alkoholisiert gewesen. Gegen einen mutmaßlichen Angreifer werde wegen versuchter Tötung ermittelt, gegen die anderen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von dpa