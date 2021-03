Ex-Bundesliga-Trainer Luhukay neuer Coach bei VVV Venlo

Venlo (dpa/lnw) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Jos Luhukay hat in seiner niederländischen Heimat einen neuen Job gefunden. Der 57 Jahre alte Coach soll VVV Venlo in der Fußball-Ehrendivision vor dem Abstieg retten. Der Club hatte sich nach sieben Niederlagen in Serie von seinem Trainer Hans de Koning getrennt. Luhukay war in Deutschland unter anderem beim 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha BSC, VfB Stuttgart und zuletzt bis zum 30. Juni 2020 beim FC St. Pauli tätig.

