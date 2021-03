50 Pakete mit Hunde-Zeckenschutz in Werl gestohlen

Werl (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben in einem Geschäft für Tierbedarf in Werl im Kreis Soest 50 Pakete mit Zeckenschutzmitteln für Hunde gestohlen. Einer Mitarbeiterin war das Verhalten der zwei Männer noch komisch vorgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden hatten eine große Tasche dabei und weigerten sich, diese nach dem Einkauf zu öffnen. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto mit Kennzeichen aus Wuppertal. Zwischen den Verkaufsregalen fand die Verkäuferin anschließend zahlreiche leere Kartons in den Gängen liegen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Diebstahls von Dienstag (16. März) und fragt in der Mitteilung: «Wer braucht so viel Zeckenschutzmittel?»

Von dpa