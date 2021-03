Schalke muss vorerst auf Bentaleb und Mendyl verzichten

Gelsenkirchen (dpa) - Abstiegskandidat FC Schalke 04 muss in der Fußball-Bundesliga vorerst auf Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl verzichten. Bei Bentaleb wurde bereits am Dienstag ein kleiner operativer Eingriff vorgenommen. Der algerische Nationalspieler soll seine Reha in zwei Wochen in Gelsenkirchen fortführen. Ziel sei, dass der 26-Jährige zum Ende der Saison wieder zur Verfügung steht, teilte der Club am Mittwoch mit.

Von dpa