Landtag verschärft Maskenpflicht im Parlament

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der wieder steigenden Corona-Neuinfektionszahlen hat der Landtag die Maskenpflicht in den Gebäuden des Parlaments verschärft. Vom 1. April an bis zunächst 17. August müssen Personen im Landtag eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske tragen. Das beschloss der Parlamentarische Krisenstab Pandemie am Mittwoch. Personen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, droht ein Zwangsgeld. Bisher reichte es aus, im Parlamentsgebäude eine Alltagsmaske zu tragen. Eine medizinische Maske war lediglich dringend empfohlen worden.

Von dpa