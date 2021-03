Düsseldorf Airport erwartet ab Ostern mehr Flugverbindungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Düsseldorfer Flughafen erwartet ab Ostern wieder deutlich mehr Flugverbindungen. Mit der Umstellung vom Winter- auf den Sommerflugplan am 28. März nähmen verschiedene Airlines Flugverbindungen auf, die sie während des Lockdowns teilweise ausgesetzt hatten, berichtete der Airport am Mittwoch. Auch die Zahl der angeflogenen Ziele steige damit nach aktuellem Planungsstand wieder deutlich an. Häufigstes Ziel im neuen Flugplan ist dem Airport zufolge Mallorca. Doch würden auch vermehrt wieder Flüge zu den Kanaren, nach Kreta und Hurghada angeboten.

Von dpa