Laumann: Derzeit keine Impfen großer Berufsgruppen möglich

Die Impfaktion bei den Berufsgruppen sei in NRW sehr gut mit ungefähr bis zu 45 000 bis 50 000 Impfungen am Tag angelaufen, erklärte Laumann. Wäre der Stopp nicht gekommen, wären alle Bestände des NRW-Zentrallagers an Astrazeneca Ende der Woche aufgebraucht gewesen. Laumann geht davon aus, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung zu Astrazeneca durch die Europäische Arzneimittelbehörde fallen kann.

