Fast alle Mitarbeiter in Unterkunft in Billerbeck infiziert

Billerbeck (dpa/lnw) - In einer zweckentfremdeten Unterkunft einer Firma im Kreis Coesfeld hat sich ein Großteil der untergebrachten 25 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der Kreis am Mittwoch mit. Nach Tests stehe fest, dass 21 Mitarbeiter positiv seien. Landrat Christian Schulze Pellengahr kritisierte die Firma scharf: «Es ist mir völlig unverständlich, dass einzelne Unternehmer aus dem Ausbruchsgeschehen in fleischverarbeitenden Betrieben offensichtlich nichts bis wenig gelernt haben.» In einem Gewerbegebiet sei ein Verwaltungsgebäude illegal zu Wohnzwecken für ausländische Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern genutzt worden.