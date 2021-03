Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt: Mitarbeiter verletzt

Bornheim (dpa/lnw) - Ein Mitarbeiter eines Supermarkts ist bei einem versuchten Raubüberfall in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, weigerte sich der Mitarbeiter, das Geld herauszugeben, als ein Unbekannter ihn mit einer Schusswaffe bedrohte. Daraufhin habe dieser mit der Waffe auf den Kopf des Mannes geschlagen und sei ohne Beute geflüchtet. Der Mitarbeiter habe bei dem Überfall am Mittwochabend leichte Verletzungen erlitten. Eine Fahndung nach dem Täter sei zunächst erfolglos gewesen.

