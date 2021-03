Stamp: Keine flächendeckenden Tests bei Kita-Kindern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kita-Kinder in Nordrhein-Westfalen sollen vorerst nicht flächendeckend auf das Coronavirus getestet werden. Das sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags. Wissenschaftler hätten nicht dazu geraten, zum jetzigen Zeitpunkt alle Kinder in Kitas zu testen. Es liefen aber lokale Studien mit noch nicht für den Massengebrauch zertifizierten Spucktests bei Kindern.

Von dpa