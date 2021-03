20-Jähriger gesteht auf Polizeiwache Tötung eines Bekannten

Ahlen/Münster (dpa) - Ein 20-jähriger Mann hat am Donnerstagmorgen auf einer Polizeiwache in Ahlen die Tötung eines Bekannten gestanden. Polizeibeamte und die Feuerwehr hätten unter der angegebenen Ahlener Adresse einen toten 21-Jährigen und Brandspuren gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 20-jährige Afghane wurde festgenommen und eine Mordkommission eingesetzt. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Beide Männer hätten dieselbe Meldeadresse, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es müsse ermittelt werden, ob sie Nachbarn waren oder sich eine Wohnung geteilt hätten. Der Tote werde in der Universitätsklinik Münster obduziert.

Von dpa