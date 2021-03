Trainer Gisdol: «Positive Signale» bei Kainz und Andersson

Köln (dpa) - Fußball-Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln hat eine Rückkehr der lange verletzten Leistungsträger Florian Kainz und Sebastian Andersson im Spiel gegen Borussia Dortmund nicht ausgeschlossen. «Wir warten händeringend auf die Rückkehr von beiden, weil beide uns wirklich guttun», sagte der Coach am Donnerstag. Der abstiegsbedrohte FC spielt am Samstag (15.30 Uhr) gegen den BVB. Es gebe «positive Signale». Andersson sei einen «Tick» weiter als Kainz. Ob es für die Partie in Dortmund reicht, ließ er aber offen.

Von dpa