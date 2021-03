GEW fordert mehr Spielraum für Schulen und Kommunen

Essen (dpa/lnw) - GEW-Landeschefin Maike Finnern fordert von der Landesregierung mehr Spielraum für Schulen und Kommunen bei Maßnahmen gegen stark steigende Infektionszahlen vor Ort. Bereits seit vielen Monaten werde von der Gewerkschaft ein Stufenplan gefordert, der verlässliche Perspektiven biete und mit Maßnahmen für den Infektionsschutz hinterlegt sei. «Schulen und Kommunen, die diese Grenzwerte überschreiten, müssen die Möglichkeit bekommen, angemessen zu handeln und dazu kann es auch gehören, die Schulen zu schließen», heißt es in einem Brief an Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), der der dpa vorliegt.

