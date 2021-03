«Herabhängende Pflastersteine» treffen S-Bahn

Velbert (dpa/lnw) - Unbekannte haben in Velbert einen Anschlag auf eine S-Bahn verübt. Der Fahrer der Bahn erlitt einen Schock, als ein Pflasterstein bei Tempo 100 in der Frontscheibe einschlug, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der oder die Unbekannten hätten zwei Pflastersteine an Nylonseilen von einer Brücke in Höhe der Frontscheibe baumeln lassen. Die 28 Passagiere im Zug blieben unverletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Von dpa