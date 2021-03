SPD-Opposition: Landesregierung versagt bei Tests

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Corona-Testmöglichkeiten für Bürger und Schüler hat die Landesregierung nach Ansicht der SPD-Opposition versagt. «In Sachen Tests ist das Regierungshandeln ein einziges Versagen», erklärten Vize-Fraktionschefin Lisa-Kristin Kapteinat und der gesundheitspolitische Fraktionssprecher Josef Neumann nach einer Ausschusssitzung im Landtag am Mittwochabend. Dass es bis heute keine funktionierende Test-Infrastruktur gebe, sei auch der Grund für das heilloses Chaos, das die Landesregierung an den Schulen angerichtet habe. «Aber kein Wunder, wenn sie die benötigten Finanzmittel für die Anschaffung der Tests erst in der vergangenen Woche beantragt hat.»

Von dpa