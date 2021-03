KFC Uerdingen: Zuversicht beim Insolvenzverwalter

Krefeld (dpa/lnw) - Der finanziell angeschlagene KFC Uerdingen hat gute Chancen, bei Entschuldung und sportlicher Qualifikation auch in der kommenden Saison in der 3. Liga zu spielen. Dies setze natürlich auch die Lizenzerteilung durch den Deutschen Fußball-Bund voraus. Diese Zuversicht verbreitete der vom Amtsgericht Krefeld eingesetzte Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth, der sich am Donnerstag zur Situation des ehemaligen Bundesligisten äußerte.

Von dpa